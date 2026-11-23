So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in VINCI-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde die VINCI-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 119,20 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,389 VINCI-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 931,21 EUR, da sich der Wert eines VINCI-Anteils am 20.11.2026 auf 111,00 EUR belief. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 931,21 EUR entspricht einer negativen Performance von 6,88 Prozent.

Insgesamt war VINCI zuletzt 61,06 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at