VINCI Aktie
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
|VINCI-Investmentbeispiel
|
31.08.2026 10:03:47
EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in VINCI von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurden VINCI-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor standen VINCI-Anteile letztlich bei 115,90 EUR. Bei einem VINCI-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,628 VINCI-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des VINCI-Papiers auf 114,35 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 986,63 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 1,34 Prozent vermindert.
VINCI erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 63,50 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Vinci
Nachrichten zu VINCI
Analysen zu VINCI
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|03.08.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|03.08.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|30.07.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|VINCI
|113,90
|-0,70%
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