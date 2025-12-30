Vivendi Aktie
WKN: 591068 / ISIN: FR0000127771
|Frühe Anlage
|
30.12.2025 10:03:41
EURO STOXX 50-Papier Vivendi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vivendi von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Vivendi-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Vivendi-Papier an diesem Tag 1,81 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 551,283 Vivendi-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Vivendi-Papiers auf 2,35 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 294,41 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,44 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Vivendi eine Börsenbewertung in Höhe von 2,35 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Vivendi S.A.mehr Nachrichten
|
16.12.25
|EURO STOXX 50-Wert Vivendi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vivendi-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09.12.25
|EURO STOXX 50-Wert Vivendi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vivendi-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
02.12.25