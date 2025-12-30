EURO STOXX 50-Papier Vivendi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vivendi von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Vivendi eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Vivendi-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Vivendi-Papier an diesem Tag 1,81 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 551,283 Vivendi-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Vivendi-Papiers auf 2,35 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 294,41 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,44 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Vivendi eine Börsenbewertung in Höhe von 2,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at