EURO STOXX 50-Papier Vivendi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vivendi von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das Vivendi-Papier via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1,84 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Vivendi-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 543,325 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 26.01.2026 auf 2,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 314,85 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 31,48 Prozent erhöht.

Am Markt war Vivendi jüngst 2,39 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at