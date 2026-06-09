Vivendi Aktie
WKN: 591068 / ISIN: FR0000127771
|Investmentbeispiel
|
09.06.2026 10:04:08
EURO STOXX 50-Papier Vivendi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vivendi-Investment von vor 5 Jahren verloren
Das Vivendi-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 2,66 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Vivendi-Papier investiert hätte, hätte er nun 3 763,941 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 273,14 EUR, da sich der Wert eines Vivendi-Anteils am 08.06.2026 auf 2,20 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 17,27 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Vivendi belief sich jüngst auf 2,15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images
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