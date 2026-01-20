EURO STOXX 50-Papier Vivendi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vivendi von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der Vivendi-Aktie statt. Der Schlusskurs des Vivendi-Papiers betrug an diesem Tag 2,42 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Vivendi-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 41,346 Vivendi-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.01.2026 gerechnet (2,39 EUR), wäre das Investment nun 98,98 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1,02 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Vivendi belief sich jüngst auf 2,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at