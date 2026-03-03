EURO STOXX 50-Papier Vivendi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vivendi-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Vivendi-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Vivendi-Papier via Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Vivendi-Anteile bei 2,95 EUR. Bei einem Vivendi-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 33,887 Vivendi-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 2,15 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 72,99 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 27,01 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Vivendi belief sich jüngst auf 2,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at