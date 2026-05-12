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Vivendi Aktie

Vivendi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 591068 / ISIN: FR0000127771

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Rentable Vivendi-Anlage? 12.05.2026 10:04:15

EURO STOXX 50-Papier Vivendi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vivendi von vor 5 Jahren bedeutet

EURO STOXX 50-Papier Vivendi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vivendi von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Vivendi-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Vivendi-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Vivendi-Aktie an diesem Tag 2,63 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Vivendi-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 380,858 Vivendi-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 818,08 EUR, da sich der Wert eines Vivendi-Anteils am 11.05.2026 auf 2,15 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 18,19 Prozent.

Der Vivendi-Wert an der Börse wurde auf 2,07 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images

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