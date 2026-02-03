Vivendi Aktie

Vivendi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 591068 / ISIN: FR0000127771

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Vivendi-Anlage 03.02.2026 10:04:03

EURO STOXX 50-Papier Vivendi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vivendi von vor einem Jahr bedeutet

EURO STOXX 50-Papier Vivendi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vivendi von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Vivendi-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Vivendi-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Vivendi-Papier bei 2,77 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Vivendi-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 610,108 Vivendi-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.02.2026 auf 2,34 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 447,65 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 8 447,65 EUR, was einer negativen Performance von 15,52 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Vivendi eine Börsenbewertung in Höhe von 2,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Vivendi S.A.

mehr Nachrichten