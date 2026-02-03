EURO STOXX 50-Papier Vivendi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vivendi von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Vivendi-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Vivendi-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Vivendi-Papier bei 2,77 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Vivendi-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 610,108 Vivendi-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.02.2026 auf 2,34 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 447,65 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 8 447,65 EUR, was einer negativen Performance von 15,52 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Vivendi eine Börsenbewertung in Höhe von 2,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at