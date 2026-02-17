EURO STOXX 50-Papier Vivendi-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Vivendi von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Vivendi-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit Vivendi-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2,77 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Vivendi-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 360,840 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 777,25 EUR, da sich der Wert einer Vivendi-Aktie am 16.02.2026 auf 2,15 EUR belief. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 777,25 EUR entspricht einer negativen Performance von 22,28 Prozent.

Der Börsenwert von Vivendi belief sich zuletzt auf 2,21 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at