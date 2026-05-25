Wolters Kluwer Aktie
WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903
|Lohnende Wolters Kluwer-Anlage?
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25.05.2026 10:03:55
EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wolters Kluwer von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse EAM Handel mit der Wolters Kluwer-Aktie statt. Der Schlusskurs der Wolters Kluwer-Aktie betrug an diesem Tag 35,56 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Wolters Kluwer-Papier investiert hätte, hätte er nun 28,121 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 757,59 EUR, da sich der Wert eines Wolters Kluwer-Papiers am 22.05.2026 auf 62,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 75,76 Prozent erhöht.
Alle Wolters Kluwer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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