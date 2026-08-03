EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wolters Kluwer von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in Wolters Kluwer eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die Wolters Kluwer-Aktie an der Börse EAM gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 111,55 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 89,646 Wolters Kluwer-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 085,16 EUR, da sich der Wert einer Wolters Kluwer-Aktie am 31.07.2026 auf 67,88 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 39,15 Prozent.

Jüngst verzeichnete Wolters Kluwer eine Marktkapitalisierung von 15,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at