EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wolters Kluwer von vor 5 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Wolters Kluwer-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Wolters Kluwer-Papier an der Börse EAM ausgeführt. Diesen Tag beendete die Wolters Kluwer-Aktie bei 81,44 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Wolters Kluwer-Aktie investiert hätte, hätte er nun 12,279 Anteile im Depot. Die gehaltenen Wolters Kluwer-Aktien wären am 12.06.2026 750,25 EUR wert, da der Schlussstand 61,10 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,98 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Wolters Kluwer belief sich zuletzt auf 13,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at