Investmentbeispiel 02.02.2026 10:04:30

EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wolters Kluwer-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Wolters Kluwer-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Wolters Kluwer-Aktie an der Börse ASX ausgeführt. Der Schlusskurs der Wolters Kluwer-Anteile betrug an diesem Tag 31,30 EUR. Bei einem Wolters Kluwer-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,195 Wolters Kluwer-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 252,05 EUR, da sich der Wert einer Wolters Kluwer-Aktie am 30.01.2026 auf 78,88 EUR belief. Damit wäre die Investition 152,05 Prozent mehr wert.

Wolters Kluwer war somit zuletzt am Markt 17,82 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.

Analysen zu Wolters Kluwer N.V.

15.01.26 Wolters Kluwer Market-Perform Bernstein Research
09.12.25 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
09.12.25 Wolters Kluwer Buy Deutsche Bank AG
08.12.25 Wolters Kluwer Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 Wolters Kluwer Neutral JP Morgan Chase & Co.
