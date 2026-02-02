Wolters Kluwer Aktie
WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903
|Investmentbeispiel
|
02.02.2026 10:04:30
EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wolters Kluwer-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Wolters Kluwer-Aktie an der Börse ASX ausgeführt. Der Schlusskurs der Wolters Kluwer-Anteile betrug an diesem Tag 31,30 EUR. Bei einem Wolters Kluwer-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,195 Wolters Kluwer-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 252,05 EUR, da sich der Wert einer Wolters Kluwer-Aktie am 30.01.2026 auf 78,88 EUR belief. Damit wäre die Investition 152,05 Prozent mehr wert.
Wolters Kluwer war somit zuletzt am Markt 17,82 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.
