Wolters Kluwer Aktie

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WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903

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Hochrechnung 20.07.2026 10:04:24

EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wolters Kluwer von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Wolters Kluwer-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 20.07.2016 wurde das Wolters Kluwer-Papier an der Börse EAM gehandelt. Diesen Tag beendete die Wolters Kluwer-Aktie bei 37,92 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,637 Wolters Kluwer-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.07.2026 gerechnet (61,78 EUR), wäre die Investition nun 162,92 EUR wert. Mit einer Performance von +62,92 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Wolters Kluwer-Wert an der Börse wurde auf 13,95 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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