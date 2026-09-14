Wolters Kluwer Aktie

Wolters Kluwer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Wolters Kluwer-Anlage? 14.09.2026 10:03:41

EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wolters Kluwer von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Wolters Kluwer-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Wolters Kluwer-Aktie via Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 37,29 EUR. Bei einem Wolters Kluwer-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 268,168 Wolters Kluwer-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Wolters Kluwer-Aktie auf 66,24 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 763,48 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 17 763,48 EUR entspricht einer Performance von +77,63 Prozent.

Der Börsenwert von Wolters Kluwer belief sich zuletzt auf 14,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.

mehr Nachrichten

Analysen zu Wolters Kluwer N.V.

mehr Analysen
06.08.26 Wolters Kluwer Neutral UBS AG
06.08.26 Wolters Kluwer Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Wolters Kluwer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.08.26 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
05.08.26 Wolters Kluwer Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Wolters Kluwer N.V. 70,98 7,09% Wolters Kluwer N.V.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed-Zinsentscheid rückt näher: ATX geht mit kräftigen Verlusten aus dem Handel -- DAX schließt im Minus -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach, während auch der deutsche Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street verbucht Abschläge. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen