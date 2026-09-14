EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wolters Kluwer von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Wolters Kluwer-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Wolters Kluwer-Aktie via Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 37,29 EUR. Bei einem Wolters Kluwer-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 268,168 Wolters Kluwer-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Wolters Kluwer-Aktie auf 66,24 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 763,48 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 17 763,48 EUR entspricht einer Performance von +77,63 Prozent.

Der Börsenwert von Wolters Kluwer belief sich zuletzt auf 14,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at