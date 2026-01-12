Wolters Kluwer Aktie

Wolters Kluwer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903

Wolters Kluwer-Investment im Blick 12.01.2026 10:03:45

EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wolters Kluwer von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Wolters Kluwer-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Das Wolters Kluwer-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse ASX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Wolters Kluwer-Anteile bei 165,45 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die Wolters Kluwer-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,604 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.01.2026 auf 91,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 55,16 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 44,84 Prozent.

Wolters Kluwer war somit zuletzt am Markt 20,94 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.

Analysen zu Wolters Kluwer N.V.

09.12.25 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
09.12.25 Wolters Kluwer Buy Deutsche Bank AG
08.12.25 Wolters Kluwer Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 Wolters Kluwer Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

Wolters Kluwer N.V. 93,10 1,62% Wolters Kluwer N.V.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefer -- DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel ab, während sich der deutsche Leitindex kaum verändert. An den Märkten in Fernost dominieren am Montag die Bullen.
