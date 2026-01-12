EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wolters Kluwer von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Wolters Kluwer-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Das Wolters Kluwer-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse ASX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Wolters Kluwer-Anteile bei 165,45 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die Wolters Kluwer-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,604 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.01.2026 auf 91,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 55,16 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 44,84 Prozent.

Wolters Kluwer war somit zuletzt am Markt 20,94 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

