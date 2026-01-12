Wolters Kluwer Aktie
WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903
|Wolters Kluwer-Investment im Blick
|
12.01.2026 10:03:45
EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wolters Kluwer von vor einem Jahr eingebracht
Das Wolters Kluwer-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse ASX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Wolters Kluwer-Anteile bei 165,45 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die Wolters Kluwer-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,604 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.01.2026 auf 91,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 55,16 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 44,84 Prozent.
Wolters Kluwer war somit zuletzt am Markt 20,94 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.
Analysen zu Wolters Kluwer N.V.
|09.12.25
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Wolters Kluwer Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Wolters Kluwer Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Wolters Kluwer Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Wolters Kluwer Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|21.10.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Wolters Kluwer N.V.
|93,10
|1,62%