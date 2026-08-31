Wolters Kluwer Aktie
WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903
|Lukrative Wolters Kluwer-Anlage?
|
31.08.2026 10:03:47
EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Wolters Kluwer von vor 3 Jahren bedeutet
Am 31.08.2023 wurde das Wolters Kluwer-Papier via Börse EAM gehandelt. Zum Handelsende stand das Wolters Kluwer-Papier an diesem Tag bei 111,20 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Wolters Kluwer-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,899 Wolters Kluwer-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 63,15 EUR, da sich der Wert eines Wolters Kluwer-Papiers am 28.08.2026 auf 70,22 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 36,85 Prozent eingebüßt.
Wolters Kluwer markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15,88 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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