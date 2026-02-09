EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Wolters Kluwer von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Wolters Kluwer-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Wolters Kluwer-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse ASX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Wolters Kluwer-Papier letztlich bei 176,55 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5,664 Wolters Kluwer-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.02.2026 auf 67,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 383,46 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 61,65 Prozent.

Der Börsenwert von Wolters Kluwer belief sich jüngst auf 15,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at