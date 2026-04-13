Wolters Kluwer Aktie

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WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903

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Lohnende Wolters Kluwer-Anlage? 13.04.2026 10:03:42

EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Wolters Kluwer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Wolters Kluwer-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse ASX Handel mit dem Wolters Kluwer-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 121,20 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Wolters Kluwer-Aktie investiert, befänden sich nun 8,251 Wolters Kluwer-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 62,68 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 517,16 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 517,16 EUR, was einer negativen Performance von 48,28 Prozent entspricht.

Wolters Kluwer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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