EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Wolters Kluwer von vor einem Jahr angefallen

Investoren, die vor Jahren in Wolters Kluwer-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde das Wolters Kluwer-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse EAM gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 156,30 EUR. Bei einem Wolters Kluwer-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 63,980 Wolters Kluwer-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Wolters Kluwer-Papiers auf 61,02 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 904,03 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 60,96 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Wolters Kluwer belief sich zuletzt auf 13,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at