AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anlage unter der Lupe
|
09.06.2026 10:04:08
EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie via Börse EBR ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 62,12 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 16,098 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 08.06.2026 auf 67,88 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 092,72 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,27 Prozent gesteigert.
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 132,07 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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