Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier an der Börse EBR ausgeführt. Diesen Tag beendete das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier bei 53,86 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier investiert hätte, hätte er nun 18,567 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 348,31 EUR, da sich der Wert einer AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie am 23.11.2026 auf 72,62 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 34,83 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) belief sich zuletzt auf 143,92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at