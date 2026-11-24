AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
|Lukratives AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment?
|
24.11.2026 10:03:35
EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier an der Börse EBR ausgeführt. Diesen Tag beendete das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier bei 53,86 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier investiert hätte, hätte er nun 18,567 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 348,31 EUR, da sich der Wert einer AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie am 23.11.2026 auf 72,62 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 34,83 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) belief sich zuletzt auf 143,92 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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