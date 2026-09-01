AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
|Rentables AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment?
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01.09.2026 10:03:56
EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor einem Jahr eingefahren
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse EBR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 53,40 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,727 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 68,28 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 278,65 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,87 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) belief sich zuletzt auf 134,62 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|08:20
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|08:20
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|08:20
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|67,92
|0,00%
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