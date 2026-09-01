AB InBev Aktie

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WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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Rentables AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment? 01.09.2026 10:03:56

EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse EBR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 53,40 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,727 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 68,28 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 278,65 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,87 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) belief sich zuletzt auf 134,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JUSTIN TALLIS/AFP/Getty Images

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Rentables AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment? Investoren, die vor Jahren in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 67,92 0,00% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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