EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 16.06.2023 wurden AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile via Börse EBR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier bei 53,46 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert, befänden sich nun 187,056 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 236,06 EUR, da sich der Wert eines AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiers am 15.06.2026 auf 70,76 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 32,36 Prozent.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) wurde am Markt mit 139,05 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at