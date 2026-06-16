AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition
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16.06.2026 10:03:56
EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren eingefahren
Am 16.06.2023 wurden AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile via Börse EBR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier bei 53,46 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert, befänden sich nun 187,056 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 236,06 EUR, da sich der Wert eines AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiers am 15.06.2026 auf 70,76 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 32,36 Prozent.
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) wurde am Markt mit 139,05 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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