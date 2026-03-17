EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurden AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile an der Börse EBR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 58,10 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17,212 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.03.2026 gerechnet (63,66 EUR), wäre das Investment nun 1 095,70 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,57 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) belief sich jüngst auf 124,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at