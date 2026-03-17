AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
|Lukrative AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition?
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17.03.2026 10:03:59
EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile an der Börse EBR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 58,10 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17,212 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.03.2026 gerechnet (63,66 EUR), wäre das Investment nun 1 095,70 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,57 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) belief sich jüngst auf 124,18 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Anheuser-Busch InBev