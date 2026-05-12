EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie gebracht.

Das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse EBR gehandelt. Diesen Tag beendeten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile bei 59,64 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,677 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.05.2026 gerechnet (67,82 EUR), wäre die Investition nun 113,72 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 13,72 Prozent vermehrt.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) wurde am Markt mit 132,26 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at