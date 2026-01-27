EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment gewesen.

Die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse EBR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie bei 54,14 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,847 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 26.01.2026 auf 59,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 108,98 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8,98 Prozent erhöht.

Insgesamt war AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) zuletzt 114,97 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at