AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Performance
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06.10.2026 10:03:24
EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier an der Börse EBR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 49,45 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,022 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 65,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133,28 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +33,28 Prozent.
Zuletzt ergab sich für AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) eine Börsenbewertung in Höhe von 127,92 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|10:27
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:27
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:27
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|29.09.26
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|67,16
|0,93%
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