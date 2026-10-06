AB InBev Aktie

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WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Performance 06.10.2026 10:03:24

EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier an der Börse EBR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 49,45 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,022 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 65,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133,28 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +33,28 Prozent.

Zuletzt ergab sich für AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) eine Börsenbewertung in Höhe von 127,92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Anheuser-Busch InBev

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

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10:27 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
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29.09.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 67,16 0,93% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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