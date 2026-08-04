EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 04.08.2025 wurden AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile via Börse EBR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 50,42 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,983 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiers auf 73,48 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 145,74 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 45,74 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) belief sich zuletzt auf 148,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at