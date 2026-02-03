AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment
|
03.02.2026 10:04:03
EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie an der Börse EBR gehandelt. Der Schlusskurs der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie betrug an diesem Tag 54,07 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18,495 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.02.2026 auf 61,12 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 130,39 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 13,04 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) belief sich zuletzt auf 117,31 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|27.01.26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|62,02
|-0,06%
Börse aktuell - Live TickerATX tiefer erwartet -- DAX vorbörslich leicht im Plus -- Asiens Börsen mehrheitlich fester
Für den Mittwoch wird ein schwächerer Handelsauftakt an der Wiener Börse erwartet. Der DAX dürfte leicht fester in den Handel starten. Am Mittwoch zeigen sich die asiatischen Börsen mehrheitlich höher.