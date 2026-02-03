EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie an der Börse EBR gehandelt. Der Schlusskurs der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie betrug an diesem Tag 54,07 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18,495 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.02.2026 auf 61,12 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 130,39 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 13,04 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) belief sich zuletzt auf 117,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at