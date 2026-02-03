AB InBev Aktie

AB InBev

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

03.02.2026 10:04:03

EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie an der Börse EBR gehandelt. Der Schlusskurs der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie betrug an diesem Tag 54,07 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18,495 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.02.2026 auf 61,12 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 130,39 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 13,04 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) belief sich zuletzt auf 117,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

27.01.26 AB InBev Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 AB InBev Hold Deutsche Bank AG
09.01.26 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
09.01.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 62,02 -0,06% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

ATX tiefer erwartet -- DAX vorbörslich leicht im Plus -- Asiens Börsen mehrheitlich fester
Für den Mittwoch wird ein schwächerer Handelsauftakt an der Wiener Börse erwartet. Der DAX dürfte leicht fester in den Handel starten. Am Mittwoch zeigen sich die asiatischen Börsen mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

