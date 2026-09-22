AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anlage
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22.09.2026 10:03:35
EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 10 Jahren verloren
Vor 10 Jahren wurden AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile an der Börse EBR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 116,20 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert, befänden sich nun 8,606 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 583,99 EUR, da sich der Wert eines AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiers am 21.09.2026 auf 67,86 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 41,60 Prozent abgenommen.
Alle AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 133,28 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
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|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.26
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.26
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.26
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
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|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|67,98
|-0,03%