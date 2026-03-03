EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurden AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile an der Börse EBR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 49,44 EUR wert. Bei einem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 202,286 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiere wären am 02.03.2026 13 609,79 EUR wert, da der Schlussstand 67,28 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,10 Prozent vermehrt.

Am Markt war AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) jüngst 131,25 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at