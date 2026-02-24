AB InBev Aktie
EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie an der Börse EBR ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 56,69 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 17,640 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien wären am 23.02.2026 1 195,27 EUR wert, da der Schlussstand 67,76 EUR betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 19,53 Prozent gesteigert.
Am Markt war AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) jüngst 132,18 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
