EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment eingebracht

Bei einem frühen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren wurde das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie via Börse EBR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 91,03 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 10,985 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien im Depot. Die gehaltenen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiere wären am 24.07.2023 578,93 EUR wert, da der Schlussstand 52,70 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42,11 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) eine Marktkapitalisierung von 104,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at