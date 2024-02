EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 10 Jahren wurden AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile via Börse EBR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 73,20 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 136,612 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.02.2024 auf 59,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 176,23 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 18,24 Prozent vermindert.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) war somit zuletzt am Markt 119,13 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

