EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier an der Börse EBR ausgeführt. Zur Schlussglocke war die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie an diesem Tag 66,39 EUR wert. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 150,625 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2023 auf 55,92 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 422,96 EUR wert. Damit wäre die Investition um 15,77 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) eine Marktkapitalisierung von 110,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at