AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
|Profitables AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment?
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17.11.2026 10:03:25
EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteilen an der Börse EBR ausgeführt. Diesen Tag beendete das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier bei 97,09 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,030 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 76,94 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 79,25 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 20,75 Prozent.
Jüngst verzeichnete AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) eine Marktkapitalisierung von 151,69 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|05.11.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|76,62
|-0,03%