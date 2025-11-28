EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor 5 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie gebracht.

Am 28.11.2020 wurde das Adyen BV Parts Sociales-Papier an der Börse ASX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Adyen BV Parts Sociales-Anteile 1 616,00 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie investierten, hätten nun 6,188 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 327,97 EUR, da sich der Wert eines Adyen BV Parts Sociales-Papiers am 27.11.2025 auf 1 345,80 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 16,72 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Adyen BV Parts Sociales einen Börsenwert von 42,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at