Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
|Rentabler Adyen BV Parts Sociales-Einstieg?
|
28.11.2025 10:03:43
EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor 5 Jahren gekostet
Am 28.11.2020 wurde das Adyen BV Parts Sociales-Papier an der Börse ASX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Adyen BV Parts Sociales-Anteile 1 616,00 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie investierten, hätten nun 6,188 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 327,97 EUR, da sich der Wert eines Adyen BV Parts Sociales-Papiers am 27.11.2025 auf 1 345,80 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 16,72 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Adyen BV Parts Sociales einen Börsenwert von 42,25 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!