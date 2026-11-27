Heute vor 5 Jahren wurden Adyen BV Parts Sociales-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Adyen BV Parts Sociales-Anteile 2 422,50 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,128 Adyen BV Parts Sociales-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 584,73 EUR, da sich der Wert eines Adyen BV Parts Sociales-Papiers am 26.11.2026 auf 868,40 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 64,15 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Adyen BV Parts Sociales einen Börsenwert von 26,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at