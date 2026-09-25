Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
|Profitable Adyen BV Parts Sociales-Anlage?
|
25.09.2026 10:03:40
EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das Adyen BV Parts Sociales-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse EAM gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 646,10 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie investiert hätte, hätte er nun 15,477 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 843,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 055,25 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 30,55 Prozent.
Der Marktwert von Adyen BV Parts Sociales betrug jüngst 27,27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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