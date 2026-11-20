Wer vor Jahren in Adyen BV Parts Sociales eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Adyen BV Parts Sociales-Papier an der Börse EAM ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1 038,20 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,963 Adyen BV Parts Sociales-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 19.11.2026 776,73 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 806,40 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 22,33 Prozent.

Zuletzt verbuchte Adyen BV Parts Sociales einen Börsenwert von 26,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at