Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

Adyen B.V. Parts Sociales für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

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Frühe Investition 02.10.2026 10:04:08

EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Adyen BV Parts Sociales-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Adyen BV Parts Sociales-Papier an der Börse EAM wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Adyen BV Parts Sociales-Papier 2 421,50 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,041 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 01.10.2026 35,33 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 855,60 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 64,67 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Adyen BV Parts Sociales jüngst 27,77 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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