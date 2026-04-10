Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
|Profitable Adyen BV Parts Sociales-Anlage?
|
10.04.2026 10:03:36
EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 10.04.2023 wurde das Adyen BV Parts Sociales-Papier via Börse ASX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 1 419,20 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7,046 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.04.2026 auf 860,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 059,75 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 39,40 Prozent.
Adyen BV Parts Sociales wurde jüngst mit einem Börsenwert von 27,69 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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