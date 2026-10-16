Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
|Profitabler Adyen BV Parts Sociales-Einstieg?
|
16.10.2026 10:03:30
EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Adyen BV Parts Sociales-Anteile via Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke war das Adyen BV Parts Sociales-Papier an diesem Tag 1 464,40 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie investiert hat, hat nun 6,829 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Adyen BV Parts Sociales-Papiers auf 942,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 436,77 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 35,63 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Adyen BV Parts Sociales belief sich zuletzt auf 29,27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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