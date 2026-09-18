Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
|Profitable Adyen BV Parts Sociales-Anlage?
|
18.09.2026 10:04:01
EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse EAM Handel mit Adyen BV Parts Sociales-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Adyen BV Parts Sociales-Aktie bei 1 395,20 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,717 Adyen BV Parts Sociales-Papiere. Die gehaltenen Adyen BV Parts Sociales-Papiere wären am 17.09.2026 654,60 EUR wert, da der Schlussstand 913,30 EUR betrug. Das entspricht einem Minus von 34,54 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Adyen BV Parts Sociales eine Börsenbewertung in Höhe von 28,98 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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