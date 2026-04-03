Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
|Langfristige Investition
|
03.04.2026 10:03:38
EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse ASX Handel mit der Adyen BV Parts Sociales-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Adyen BV Parts Sociales-Aktie an diesem Tag 1 306,20 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,766 Adyen BV Parts Sociales-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 647,07 EUR, da sich der Wert eines Adyen BV Parts Sociales-Anteils am 02.04.2026 auf 845,20 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 35,29 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für Adyen BV Parts Sociales eine Börsenbewertung in Höhe von 26,65 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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