Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
|Frühes Investment
|
12.06.2026 10:03:55
EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Adyen BV Parts Sociales-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse EAM gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 1 918,80 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 5,212 Adyen BV Parts Sociales-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 092,14 EUR, da sich der Wert eines Adyen BV Parts Sociales-Anteils am 11.06.2026 auf 785,20 EUR belief. Damit wäre die Investition um 59,08 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von Adyen BV Parts Sociales bezifferte sich zuletzt auf 25,34 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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