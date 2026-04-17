Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
|Lukrativer Adyen BV Parts Sociales-Einstieg?
|
17.04.2026 10:03:58
EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 5 Jahren angefallen
Vor 5 Jahren wurde das Adyen BV Parts Sociales-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse ASX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Adyen BV Parts Sociales-Papier bei 2 018,00 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,050 Adyen BV Parts Sociales-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 47,47 EUR, da sich der Wert einer Adyen BV Parts Sociales-Aktie am 16.04.2026 auf 958,00 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 52,53 Prozent abgenommen.
Adyen BV Parts Sociales wurde jüngst mit einem Börsenwert von 30,41 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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