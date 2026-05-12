EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse EAM Handel mit der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie statt. Der Schlusskurs der Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile betrug an diesem Tag 20,52 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 48,740 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 798,52 EUR, da sich der Wert eines Ahold Delhaize (Ahold)-Papiers am 11.05.2026 auf 36,90 EUR belief. Damit wäre die Investition 79,85 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Ahold Delhaize (Ahold) zuletzt 32,65 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at