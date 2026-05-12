Ahold Delhaize Aktie
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
|Lohnende Ahold Delhaize (Ahold)-Anlage?
|
12.05.2026 10:04:15
EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse EAM Handel mit der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie statt. Der Schlusskurs der Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile betrug an diesem Tag 20,52 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 48,740 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 798,52 EUR, da sich der Wert eines Ahold Delhaize (Ahold)-Papiers am 11.05.2026 auf 36,90 EUR belief. Damit wäre die Investition 79,85 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Ahold Delhaize (Ahold) zuletzt 32,65 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)
|07.05.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|07.05.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|06.05.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|07.05.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|06.05.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Ahold Delhaize Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.02.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|06.05.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|20.04.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|13.04.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|36,70
|-0,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während der US-Leitindex nachgibt, legen die Techwerte zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.